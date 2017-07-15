Промоутерские торги по бою Бетербиев — Коллинг назначены на 25 июля

Несколько дней назад стало известно, что запланированный на 29 июля бой за звание претендента на титул чемпиона мира IBF в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Энрико Коллингом отменён. Причиной стал отказ промоутерской компании GYM на организацию боя.

Тем не менее встреча, скорее всего, состоится и будет организована под эгидой других промоутеров, об этом на своей странице в «Инстаграм» написал Бетербиев.

«Мои дорогие болельщики! Рад поделиться с вами хорошей новостью! Сегодня IBF направила официальное письмо всем зарегистрированным промоутерам с предложением принять участие в промоутерских торгах на проведение претендентского боя между мною и Энрико Коллингом. Промоутерские торги состоятся во вторник, 25 июля 2017 года, в штаб-квартире IBF в г. Спрингфилд (Нью-Джерси, США). Победитель промоутерских торгов получит право на проведение моего отборочного поединка против Энрико Коллинга. Как неоднократно заявлял, я могу боксировать в любой стране мира. С нетерпением ожидаю следующего боя! Благодарю всех вас за поддержку», — завершил Бетербиев.