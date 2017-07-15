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Хан: я бы посоветовал Бруку завершить карьеру

15 июля 2017, суббота. 18:35. Бокс/ММА

Экс-чемпион мира Амир Хан не приветствует решение другого бывшего чемпиона Келла Брука вернуться на ринг после двух кряду болезненных поражений.

«Я удивлён, что он решил продолжать, потому что он получил серьёзные травмы и навредил своей карьере. Будь я на его месте или его советником, я бы рекомендовал ему завершить карьеру и наслаждаться жизнью.

После двух тяжёлых и болезненных поражений он думает о возвращении, но полагаю, что мы увидим третье серьёзное поражение, которое может навредить его здоровью ещё больше. В предыдущем бою со Спенсом он взял колено и сдался. На мой взгляд он был очень хорош и мог выиграть, оставалось всего два раунда. Но он взял колено и больше не хотел что-то предпринимать. Иногда это говорит о том, что что-то уже сломалось», — приводит слова Хана Sky Sports.

Отметим, что в двух последних поединках Келл Брук был остановлен досрочно — сперва Геннадием Головкиным, а затем и Эрролом Спенсом. Итогом встреч стали не только поражения, но и переломы глазниц Брука.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Амир Хан Келл Брук
Новости. Бокс/ММА
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