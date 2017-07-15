Стивенсон после боя с Альваресом проведёт ещё одну обязательную защиту

Всемирный боксёрский совет (WBC) вынес ещё одно решение связанное с чемпионом мира по этой версии в полутяжёлом весе Адонисом Стивенсоном.

Вслед за организацией его поединка с обязательным претендентом Элейдером Альваресом в WBC санкционировали ещё одну обязательную защиту титула. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте WBC.

Новый претендент будет определён в серии следующих поединков:

Джо Смит — Саливан Баррера,

Маркус Браун — Шон Монаган,

Александр Гвоздик — Крэйг Бейкер.

Финальный формат мини-турнира за право сразиться с чемпионом WBC будет определён лишь после завершения всех трёх поединков.