Стивенсон после боя с Альваресом проведёт ещё одну обязательную защиту

Всемирный боксёрский совет (WBC) вынес ещё одно решение связанное с чемпионом мира по этой версии в полутяжёлом весе Адонисом Стивенсоном.
Вслед за организацией его поединка с обязательным претендентом Элейдером Альваресом в WBC санкционировали ещё одну обязательную защиту титула. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте WBC.
Новый претендент будет определён в серии следующих поединков:
Джо Смит — Саливан Баррера,
Маркус Браун — Шон Монаган,
Александр Гвоздик — Крэйг Бейкер.
Финальный формат мини-турнира за право сразиться с чемпионом WBC будет определён лишь после завершения всех трёх поединков.
Адонис Стивенсон сразится с Элейдером Альваресом ранней осенью