Юбенк-младший: я иду сразу за большими именами

Сегодня в Лондоне Крис Юбенк-младший проведёт поединок за титул IBO во втором среднем весе с Артуром Абрахамом. В преддверии боя британец обещает, что в ближайшие годы он станет лидером дивизиона.

«Сейчас я в рассвете. Я всё ещё учусь, развиваюсь и становлюсь лучше. Через два года я стану обновлённой версией себя самого, вы увидите гораздо лучшего бойца, я работаю над многими элементами.

Мне 27, и я иду сразу за большими именами. Сейчас мне нужны бои, которые хотят видеть зрители. Но не всё зависит только от моего желания, важно ещё и желание соперников. Думаю, на протяжении года я получу шанс", — приводит слова британца BoxingScene.