Макгрегор: я поменяю правила игры, как это было и в смешанных единоборствах

Чуть менее чем за два месяца до поединка с Флойдом Мейвезером чемпион UFC Конор Макгрегор сказал, что его встреча с экс-чемпионом мира по боксу полностью изменит этот спорт.

«Я иду, чтобы поменять правила этой игры, как я это сделал в смешанных единоборствах, я изменю подход к поединкам. Я буду настоящим, когда разрушу наследие Мейвезера. Через шесть недель придёт закат его рекорда — 49-0.

Как они меня пустили в эту игру? Всё из-за того, что у них есть жадность", — приводит слова ирландского бойца Sky Sports.