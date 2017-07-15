UFC Fight Night 113: Нельсон и Понзиниббио показали почти равный вес

Завтра в Глазго состоится турнир UFC Fight Night 113. Главным его событием станет поединок в полусреднем весе между Гуннаром Нельсоном и Сантьяго Понзиниббио. Накануне схватки бойцы прошли процедуру взвешивания, показав почти равный вес. Нельсон потянул на 77,110 кг, в то время как Понзиниббио оказался чуть тяжелее — 77,564 кг.

UFC Fight Night 113. Взвешивание

Основной кард:

Гуннар Нельсон (170 фунтов) — Сантьяго Понзиниббио (171 фунт)

Синтия Кальвильо (116) — Джоэнн Колдервуд (118)

Пол Фелдер (154) — Стивен Рэй (155)

Джек Маршман (185) — Райан Джейнс (185)

Халил Раунтри (203) — Пол Крэйг (204)

Джастин Уиллис (264) — Джеймс Мальхерон (240).

