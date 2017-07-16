Юбенк-младший победил Абрахама в бою за титул IBO во втором среднем весе

Крис Юбенк-младший в бою за титул IBO во втором среднем весе, который состоялся в Лондоне, одержал победу над Артуром Абрахамом. 27-летний британец доминировал на протяжении всего поединка и выиграл у 37-летнего немца по решению судей, которые единогласно признали его победу — 120-108, 118-110, 118-110.

Юбенк-младший стал последним участником турнира Всемирной боксёрской суперсерии во втором среднем весе, в который ранее были включены Джордж Грувс (обладатель титула WBA Super), Каллум Смит, Юрген Бремер, Эрик Скоугленд, Джейми Кокс, Авни Йилдырим и Роб Брант.