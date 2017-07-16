Герреро уступил Фигероа, побывав в нокдауне пять раз за три раунда

В Нью-Йорке завершилось боксёрское шоу, главным событием которого стал поединок между экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Робертом Герреро и бывшим чемпионом WBC в лёгком весе Омаром Фигероа.

Поединок не прошёл и полных три раунда. После первого успешного раунда Герреро продолжил прессинговать Фигероа, но вскоре оппонент начал ловить соперника, отправив его в нокдаун трижды за трёхминутку. Уже в следующем раунде Фигероа ещё дважды отправил Герреро на канвас, вынудив рефери остановить поединок.

Также в рамках турнира состоялся бой проспекта полутяжёлого веса Маркуса Брауна (20-0, 15 КО) и 35-летнего Шона Монагана (28-1, 17 КО). Первый не оставил шансов оппоненту, расправившись с ним за два раунда.