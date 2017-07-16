Браун хочет боя со Стивенсоном
Минувшей ночью проспект полутяжёлого веса Маркус Браун (20-0, 15КО) легко одолел Шона Монагана (28-1, 17 КО). После завершения боя победитель заявил, что хотел бы встречи с чемпионом мира по версии WBC Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО).
«Я могу сказать, что потряс Монагана, но при этом я не спешил. Я взял нужное время и расставил всё по своим местам. Для меня было честью участвовать в этом вечере бокса. Я рад, что сегодня у меня появились новые фанаты, мне нужно продолжать двигаться вперёд. Теперь в следующем бою я хочу встретиться со Стивенсоном», — цитирует Брауна BoxingScene.
Стивенсон после боя с Альваресом проведёт ещё одну обязательную защиту
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