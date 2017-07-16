Ковнацки: я победил Шпильку быстрее, чем Уайлдер и Дженнингс

15 июля в Нью-Йорке состоялся вечер бокса, в рамках которого прошёл поединок экс-претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Артура Шпильки (20-3, 15 КО) и небитого американца Адама Ковнацки (16-0, 13 КО).

Последний одержал победу над соперником уже в четвёртом раунде. После боя Ковнацки отметил, что сумел справиться со Шпилькой быстрее, чем чемпион по версии WBC Деонтей Уайлдер.

«Я знал, что выиграю. После первого же удара, который я провёл ему в туловище, я знал, что он будет моим. Мой прессинг был слишком хорош для него. У меня отличный тренер и отличная команда, которые помогли мне набрать отличную форму. Мне нужно отдать им должное, потому что я был готов ко всему, что предпримет соперник.

Я одолел Шпильку быстрее, чем это сделали Уайлдер или Дженнингс. Думаю, что теперь гораздо больше людей будут знать меня», — приводит слова Ковнацки BoxingScene.