Макгрегор подтвердил, что желает сразиться с Нурмагомедовым в России

Боец UFC Конор Макгрегор подтвердил, что рассматривает возможность проведения боя с Хабибом Нурмагомедовым в России. Ранее появилась информация о том, что такой бой мог бы состояться в декабре.



«Безусловно, это вариант, который я изучаю. Это было бы зрелище. Это было бы что-то в стиле «Рокки». Думаю, вся эта история напоминает историю «Рокки», верно? Почему бы не встретиться с соперником в его стране? В таком безумном месте, как Россия.



Конечно, я бы хотел это сделать. У меня есть пара вариантов. Посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Макгрегора MMA Fighting.



26 августа в Лас-Вегасе Макгрегору предстоит провести бой по правилам бокса против Флойда Мейвезера-младшего.