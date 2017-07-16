Юбенк-младший: отправляюсь в турнир WBSS, чтобы отнять титул у Грувса

Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе Крис Юбенк-младший заявил о намерении принять участие в турнире Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), в которой надеется отнять титул WBA у своего соотечественника Джорджа Грувса.



«Я должен продемонстрировать свои боксёрские навыки. Я собираюсь принять участие в турнире Всемирной боксёрской суперсерии, чтобы отнять титул у (Джорджа) Грувса. Он знает, что произойдёт, когда мы выйдем на ринг. Это будет захватывающий бой. Который желает увидеть вся Британия. После того, как я побью его, я приду за Джейсом Дигейлом», — цитирует Юбенка BoxingScene.



15 июля в Лондоне Крис провёл успешную защиту титула IBO в бою с Артуром Абрахамом, над которым одержал победу единогласным решением судей.