Боец-любитель MMA умер на Hardrock MMA 90 в Льюисвилле

Боец MMA Доншэй Уайт, выступавший на любительском уровне, умер в результате ударов, полученных в бою с Рики Мьюзом на Hardrock MMA 90 в Льюисвилле, сообщает Sher Dog.



Во втором раунде Мьюз нанёс Уайту целую серию жестоких ударов, после чего рефери вынужден был приостановить матч. Доншэй получил неотложную медицинскую помощь, сумел подняться на ноги и пошёл в свой угол, но по пути потерял сознание и упал. Уайт был доставлен на скорой помощи в госпиталь, где, не приходя в сознание, скончался.

До этого Доншэй провёл последний бой в ноябре 2015 года.