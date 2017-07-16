Д.Кудряшов: сильный боксёр Дортикос или слабый? Какое мне до этого дело?

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов заверил, что его не беспокоит сила его соперника по Всемирной серии бокса Юниера Дортикоса.

«Последнее, на что я обращаю внимание, кубинец он или ещё кто-то по национальности. Мы же профессиональные бойцы. Если ты вышел в ринг, дерись, и тебе должно быть безразлично, какую школу представляет соперник. Да, конечно, есть хорошие традиции кубинского бокса. Но я об этом, если честно, вообще не думаю.

Сильный боксёр Дортикос или слабый? Какое мне до этого дело? Зачем меня должно это волновать?"