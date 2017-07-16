Роган: Макгрегор потряс Мейвезера своей уверенностью

Комментатор UFC Джо Роган считает, что Конор Макгрегор впечатлил Флойда Мейвезера-младшего своей уверенностью.

«Конор — весёлый человек. Он смеётся и развлекается, в то время как Флойд был потрясён его уверенностью, когда они стояли лицом к лицу.

С Флойдом всё дело в том, что ты представляешь, как с ним быть, пока не окажешься с ним на ринге. А потом понимаешь, насколько он хорош. Его защита просто на другом уровне. Он вычисляет твои действия и ловит тебя ещё до того, как ты сам поймёшь, что делаешь. В боксе он просто волшебник", — цитирует Рогана Boxing Scene.