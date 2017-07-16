Макгрегор: у меня на уме третий бой с Диасом

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор готов провести третий бой с Нэйтом Диасом, когда вернётся в MMA.

«У меня есть несколько вариантов. Нескольким бойцам надо привлечь моё внимание. Сейчас я никого не вижу. Бой трилогии с Диасом тоже у меня на уме.

Диас должен быть мне благодарен. До боя со мной ему платили $ 20 тыс. за выход и столько же за победу. 19-й бой в UFC он провёл за $ 40 тыс. Теперь он мультимиллионер. Так что я не понимаю, чем он так недоволен. Может, мои удары в реванше повредили ему голову. Надеюсь, нет, но думаю, могло быть и так", — приводит слова Макгрегора Bloody Elbow.