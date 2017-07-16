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Лобов: втоптали бы охрану Мейвезера в сцену, только руки и ноги разлетались бы

16 июля 2017, воскресенье. 23:52. Бокс/ММА

Спарринг-партнёр Конора Макгрегора Артём Лобов уверен, что в настоящей драке его команда разобралась бы с охранниками Флойда Мейвезера-младшего.

«В боксе любят устраивать такие шоу. Мы наслаждались им так же, как и все фанаты. Я знал, что это всё для шоу, и не особенно нервничал. Мы просто встали, показали, что тут их номера не пройдут. И если что, оплеух они нахватают очень быстро. В настоящей драке мы бы их просто втоптали в сцену. Только руки и ноги разлетались бы в разные стороны», — цитирует Лобова Fight Space.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
16 июля 2017, воскресенье
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