Грувс сомневается, что Юбенк в турнире WBSS пройдёт Йилдырыма

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA британец Джордж Грувс ответил на высказывание своего соотечественника Криса Юбенка-младшего, владеющего поясом IBO, заявившего, что он отправляется на турнир Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), чтобы отнять титул у Грувса. В первом бою турнира Юбенку будет противостоять турецкий боксёр Авни Йилдырым, и Грувс сомневается в том, что его соотечественник сможет пройти этого оппонента.



«Существует потенциальная возможность моей встречи с Юбенком, но ему предстоит тяжёлый бой с турецким парнем.



Я думаю, что этот турнир в определённой степени произведёт революцию в боксе. В мире есть восемь лучших суперсредневесов, и мы не можем дождаться начала этого турнира», — цитирует Грувса BoxingScene.