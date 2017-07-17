Майкл Конлан проведёт следующий бой 22 сентября

Ирландский боксёр Майкл Конлан (3-0, 3 КО), выступающий в категории второго легчайшего веса, проведёт свой следующий поединок 22 сентября в Туксоне (штат Аризона, США), сообщает BoxingScene. Имя соперника бывшего члена олимпийской сборной Ирландии станет известно позже. Конлан со скандалом ушёл из любительского бокса после Олимпиады-2016, на которой, по его мнению, его засудили в бою с россиянином Владимиром Никитиным.



Конлан выйдет на ринг в рамках турнира, главным событием которого станет бой между чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO Гилберто Рамиресом и Джесси Хартом.