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Фёдор Емельяненко не будет сниматься в фильме «Ложь Матильды»

17 июля 2017, понедельник. 16:10. Бокс/ММА

Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко не будет сниматься в фильме «Ложь Матильды», который станет ответом на картину режиссёра Алексея Учителя «Матильда». Об этом заявила PR-менеджер российского бойца Юлия Куклина.

«С Фёдором никто не общался по поводу съёмок в фильме. И принимать участие в них он не планирует. Это ложная информация», — рассказала Куклина, слова которой приводит интернет-портал «360».

Ранее в российских СМИ появилась информация в том, что Емельяненко снимется в ленте, в которой также планируется участие российских актёров Андрея Мерзликина и Алексея Нилова. Съёмки фильма начнутся на следующей неделе в Москве.

В фильме «Матильда», который пока не вышел в прокат, повествуется об отношениях цесаревича Николая (впоследствии ставшего императором Николаем II) с балериной Матильдой Кшесинской.

Источник: 360 Подмосковье Сообщить об ошибке
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Фёдор Емельяненко
Новости. Бокс/ММА
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