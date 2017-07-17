Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко не будет сниматься в фильме «Ложь Матильды», который станет ответом на картину режиссёра Алексея Учителя «Матильда». Об этом заявила PR-менеджер российского бойца Юлия Куклина.



«С Фёдором никто не общался по поводу съёмок в фильме. И принимать участие в них он не планирует. Это ложная информация», — рассказала Куклина, слова которой приводит интернет-портал «360».

Ранее в российских СМИ появилась информация в том, что Емельяненко снимется в ленте, в которой также планируется участие российских актёров Андрея Мерзликина и Алексея Нилова. Съёмки фильма начнутся на следующей неделе в Москве.

В фильме «Матильда», который пока не вышел в прокат, повествуется об отношениях цесаревича Николая (впоследствии ставшего императором Николаем II) с балериной Матильдой Кшесинской.