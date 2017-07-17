Менеджер Мейвезера: после боя с Макгрегором заработок Флойда превысит $ 1 млрд

Леонард Эллерб, менеджер 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего, опроверг слова Конора Макгрегора о том, что американский ветеран согласился вернуться на ринг из-за финансовых проблем.

«Не думаю, что у него всё так плохо. Кажется, после этой сделки он станет одним из трёх спортсменов, наряду с Майклом Джорданом и Тайгером Вудсом, которые заработали более миллиарда долларов. Так что не думаю, что его дела плохи», — приводит слова Эллерба MMA Junkie.

За последние шесть лет Мейвезер трижды становился самым высокооплачиваемым спортсменом мира. В 2015 году он заработал $ 300 млн.