Тайсон Фьюри не уверен, что вернётся в бокс

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 KO) признал, что может и не вернуться в бокс. Фьюри не выступал с ноября 2015 года и ранее заявлял, что вернётся на ринг в этом году.

«Моё время было два года назад. Если я вернусь — сделаю объявление, если нет — прощайте. Это дело надо по-настоящему любить и хотеть, быть действительно голодным. Я не побеждён — второй в истории чемпионов супертяжёлого веса, кто уйдёт непобеждённым, после Рокки Марчиано. Я объединил весь дивизион, побил непобедимого человека. Надо ли мне делать что-то ещё?» — приводит слова Фьюри Boxing Scene.