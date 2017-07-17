Поветкин вошёл в число чистых боксёров по версии WBC и VADA

Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин признан чистым бойцом по версии WBC и VADA. Россиянин проходил добровольное допинг-тестирование в рамках программы «Чистый бокс», и в его пробах от 2017 года запрещённых веществ не обнаружилось, сообщает пресс-служба WBC.

В прошлом году Поветкина дважды обвиняли в употреблении допинга — сначала мельдония, а затем остарина. Из-за этого сорвались поединки Поветкина с Деонтеем Уайлдером за титул чемпиона мира WBC и с Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона.