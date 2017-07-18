Роуч: атаки по корпусу Камегаи должны принести Котто успех

Тренер Мигеля Котто Фредди Роуч считает, что пуэрториканец, которому предстоит сразиться с японским боксёром Йосихиро Камегаи, должен сосредоточить свои атаки на корпусе соперника. Бой Котто — Камегаи состоится 26 августа в Карсоне (штат Калифорния, США).



«Камегаи немного сумасшедший на ринге. Он может быть эффективен в контратаках, имеет крепкую челюсть и обладает хорошей выносливостью. Я надеюсь, что Мигель замедлит его атаками по корпусу. Если он это сделает, то Камегаи не сможет убегать. Думаю, что, хотя челюсть у Камегаи и крепкая, туловище более «мягкое». Атаки по корпусу и должны принести нам успех», — цитирует Роуча BoxingScene.