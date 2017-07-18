Уайт: Макгрегору не перебоксировать Мейвезера, он должен превратить бой в драку

Президент UFC Дэна Уайт поделился своим видением того, за счёт чего Конор Макгрегор может победить Флойда Мейвезера-младшего, бой с которым запланирован на 26 августа в Лас-Вегасе.



«Послушайте, в конце концов, Конор не боксёр, он — боец. Конор Макгрегор является более крупным и сильным парнем, и ему нужно причинить боль Флойду Мейвезеру. Я не вижу для него победы по очкам в боксёрском поединке. Ему нужно превратить этот поединок в драку, сделать его жёстким для Флойда. Я уверен, что Флойд будет проводить этот бой в традиционной для себя манере как боксёр с лучшей защитой в мире», — цитирует Уайта BoxingScene.