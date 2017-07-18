Корралес готов к объединительному бою с Берчельтом

В минувшие выходные в Инглвуде, штат Калифорния, прошли два титульных боя во втором полулёгком весе. Чемпион мира по версии WBC Мигель Берчельт защитил пояс от посягательств японца Такаши Миуры. А обладатель ремня по версии WBA Super Хесриль Корралес справился с Робинсоном Кастелланосом.

После завершения боя Корралес дал понять, что готов к объединительному поединку с Мигелем Берчельтом.

«Если вы видели бой Берчельта, то никаких вопросов о поединке с ним. Просто скажите мне, где и когда», — приводит слова Корралеса BoxingScene.

Отметим, что недавно чемпион мира по версии WBO в этом же весе Василий Ломаченко выступил с заявлением в адрес всех чемпионов во втором полулёгком весе, предложив им объединительные бои.