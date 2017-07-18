Тренер Бронера — о бое с Гарсией: мы никогда не проигрывали в этом весе

Майк Стаффорд, тренер экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера, уверен, что его подопечный справится со своим следующим оппонентом — Майки Гарсией.

«Мы никогда не проигрывали в первом полусреднем весе. Мы никогда не проигрывали мексиканцам, почему они думают, что мексиканец нокаутирует Эдриана? Мы выигрываем, мы всегда побеждаем, весь тяжелый труд будет оправдан. У Гарсии очень солидный арсенал, но мы справимся со всем, что он нам предложит», — приводит слова Стаффорда Boxingnews24.

Встреча между Эдрианом Бронером и Майки Гарсией пройдёт 29 июля в Нью-Йорке.