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Тренер Бронера — о бое с Гарсией: мы никогда не проигрывали в этом весе

18 июля 2017, вторник. 22:53. Бокс/ММА

Майк Стаффорд, тренер экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера, уверен, что его подопечный справится со своим следующим оппонентом — Майки Гарсией.

«Мы никогда не проигрывали в первом полусреднем весе. Мы никогда не проигрывали мексиканцам, почему они думают, что мексиканец нокаутирует Эдриана? Мы выигрываем, мы всегда побеждаем, весь тяжелый труд будет оправдан. У Гарсии очень солидный арсенал, но мы справимся со всем, что он нам предложит», — приводит слова Стаффорда Boxingnews24.

Встреча между Эдрианом Бронером и Майки Гарсией пройдёт 29 июля в Нью-Йорке.

Источник: boxingnews24 Сообщить об ошибке
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Теги
Эдриен Бронер
Новости. Бокс/ММА
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