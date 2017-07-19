Джошуа: я даже не видел того удара, которым Кличко свалил меня

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа в очередной раз вспомнил свой предыдущий поединок, в котором он одержал победу над Владимиром Кличко.

«Владимир очень умный. У него есть степень по философии, но у него нет тех навыков, что есть у меня. Как только бой остановили, я улыбнулся и сказал себе, что у меня не отнять моих умений.

Но всё-таки его правый стал для меня сюрпризом. Это был классный удар, но его не хватило, чтобы победить меня. Он меня повалил, но это не удержало меня. Я даже не видел удара, который свалил меня. Это был сладкий удар", — приводит слова британца Sky Sports.