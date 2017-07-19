Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Салливан Баррера — один из потенциальных соперников для Ковалёва

19 июля 2017, среда. 10:52. Бокс/ММА

Американский промоутер Кэти Дува, которая представляет интересы Сергея Ковалёва, рассказала, что одним из кандидатов на роль следующего соперника россиянина является кубинец Салливан Баррера. 15 июля Баррера провёл бой против Джо Смита, над которым одержал победу по очкам.

«Баррера – один из вариантов соперника для Сергея. Однако у нас ещё не было возможности в полной мере обсудить следующего оппонента Ковалева ни с его менеджментом, ни с HBO. Следующий бой Ковалёва состоится в четвёртом квартале 2017 года, скорее всего, на Восточном побережье или в Калифорнии. Мы всё ещё работаем над этим», — цитирует Дуву «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
19 июля 2017, среда
10:52 Салливан Баррера — один из потенциальных соперников для Ковалёва
09:36 Гассиев не планирует проводить матч-реванш с Лебедевым
00:57 Уайлдер в ноябре может провести бой с Ортисом
00:31 Джошуа: я даже не видел того удара, которым Кличко свалил меня
18 июля 2017, вторник
23:55 Штырков отказался от контракта с UFC: желание есть, но пока не готов
22:53 Тренер Бронера — о бое с Гарсией: мы никогда не проигрывали в этом весе
21:54 Кадыров предложил организовать бои между бойцами UFC и клуба «Ахмат»
21:42 Нурмагомедов ударил болельщика, который попросил его об этом
21:06 Брэндон Риос: я не знаю, кто такой Конор Макгрегор
20:17 Миллер бросил вызов Джошуа и Уайту
19:34 Портер — Гарсии: что же, давай сделаем бой
18:20 Индонго: готов победить Кроуфорда в 12 раундах, нокаут будет бонусом
17:54 Корралес хочет объединительный бой с Берчельтом
16:57 Спенс: мы, вероятно, встретимся с Кроуфордом на ринге
15:22 Руслан Шамилов сразится с Мозесом Мурриетой на турнире M-1 Challenge 82
14:53 Бой Аманды Нуньес с Валентиной Шевченко состоится 9 сентября в Эдмонтоне
13:48 Беллью: я всё ещё сожалею об объятьях с Хэем
12:40 Смит боксировал со сломанной челюстью на протяжении 9 раундов в бою с Баррерой
11:48 M-1 Global представила проморолики Вянттинена и Зайца
11:34 Уайт: Макгрегору не перебоксировать Мейвезера, он должен превратить бой в драку
10:59 Головкин и Сондерс могут определить сильнейшего средневеса мира в декабре
10:18 Роуч: атаки по корпусу Камегаи должны принести Котто успех
09:37 Роберт Герреро объявил о завершении карьеры
00:58 Отец Макгрегора: Конор совершенно точно не расист
17 июля 2017, понедельник
23:38 Поветкин вошёл в число чистых боксёров по версии WBC и VADA
22:11 Тайсон Фьюри не уверен, что вернётся в бокс
21:48 Ледерман: Головкин — фаворит в бою с Альваресом, но он постарел
20:47 Менеджер Мейвезера: после боя с Макгрегором заработок Флойда превысит $ 1 млрд
19:51 Хопкинс: Пакьяо выиграл у Хорна девять раундов. Не знаю, куда смотрели судьи
18:19 Лёффлер: Кличко пока не решил, проводить ли реванш с Джошуа
17:48 Рябинский: Кличко и Джошуа договорились о реванше
16:10 Фёдор Емельяненко не будет сниматься в фильме «Ложь Матильды»
15:29 Кастельянос: Корралеса нужно было дисквалифицировать за удар головой
14:40 Майкл Конлан проведёт следующий бой 22 сентября
13:42 Макгрегор: в боксёрском сообществе есть большой страх из-за неизвестности
12:59 WBC назначит бой за временный титул между Портером и Гарсией
12:14 Грувс сомневается, что Юбенк в турнире WBSS пройдёт Йилдырыма
11:16 Роуч: после реванша с Хорном Пакьяо должен уйти
11:04 Ломаченко: то, что творится в категории 130 фунтов, — отстой
09:38 Хуан Мануэль Лопес может вернуться на ринг в бою с Джейсоном Велесом
00:59 UFC Fight Night 113: Понзиниббио нокаутировал Нельсона и другие результаты
16 июля 2017, воскресенье
23:52 Лобов: втоптали бы охрану Мейвезера в сцену, только руки и ноги разлетались бы
22:58 Варгас: Макгрегор побывал в нокауте во время спарринга
22:04 Макгрегор: у меня на уме третий бой с Диасом
20:41 Роган: Макгрегор потряс Мейвезера своей уверенностью
Все новости RSS
Партнерский контент
Готов ли Поветкин к бою за титул чемпиона мира?
Архив →
© championat.com, 2000–2017