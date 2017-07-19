Салливан Баррера — один из потенциальных соперников для Ковалёва

Американский промоутер Кэти Дува, которая представляет интересы Сергея Ковалёва, рассказала, что одним из кандидатов на роль следующего соперника россиянина является кубинец Салливан Баррера. 15 июля Баррера провёл бой против Джо Смита, над которым одержал победу по очкам.



«Баррера – один из вариантов соперника для Сергея. Однако у нас ещё не было возможности в полной мере обсудить следующего оппонента Ковалева ни с его менеджментом, ни с HBO. Следующий бой Ковалёва состоится в четвёртом квартале 2017 года, скорее всего, на Восточном побережье или в Калифорнии. Мы всё ещё работаем над этим», — цитирует Дуву «Р-Спорт».