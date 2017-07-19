Джермейн Тэйлор арестован в Арканзасе

Бывший чемпион мира в среднем весе Джермейн Тэйлор арестован в Момелле (штат Арканзас, США) по подозрению в применении физической силы по отношению к своей подруге в результате ссоры. Потерпевшая, которая идентифицирована как 28-летняя Эшлу Уайт, сказала, что боксёр ударил её в лицо и левое плечо, когда она пыталась покинуть его дом, сообщает TMZ. Также она заявила, что Тэйлор пытался сломать её телефон и грозил убить её. Уайт рассказала и о том, что применила против Тейлора перцовый аэрозоль.



По словам представителей полиции, когда в они приехали арестовывать Тэйлора почти в три часа утра, от боксёра исходил запах алкоголя.



Следует отметить, что в мае 2016 года Тэйлор, отбывший шестилетний срок за правонарушения, допущенные им в 2015-м, был досрочно освобождён при условии, что в дальнейшему него не возникнет проблем с законом.