Мейвезер-младший: на бумаге, всё складывается в пользу Макгрегора

Флойд Мейвезер-младший считает, что многие недооценивают Конора Макгрегора, с которым ему предстоит сразиться 26 августа в Лас-Вегасе.



«На бумаге всё склоняется в его пользу. Он крупнее, у него более длинные руки. Я был неактивен (в последние годы). Он был активен. На его стороне молодость. Ему 20 с лишним лет, а мне уже за 40. Он настоящий боец, мы никогда не видели, чтобы он проигрывал в стойке… Он чувствует, что он лучший. Когда я соревновался, я был лучшим. Я должен был вернуться ради этого последнего боя», — цитирует Мейвезера BoxingScene.