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А. Силва: Ник Диас, давай покажем, как проводить лучшие бои

19 июля 2017, среда. 23:51. Бокс/ММА

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва призвал Ника Диаса провести с ним матч-реванш.

«Я верю, что это был один из лучших боёв в истории нашего спорта. Со всем уважением, Ник, давай покажем, как это делается. Буду ждать твоего ответа с максимальным уважением к семье Диас», — приводит слова Силвы MMA Fighting.

В январе 2015 года Силва победил Диаса единогласным решением судей по итогам пятираундового боя. Позднее результат поединка был отменён, так как оба бойца провалили тесты на употребление запрещённых веществ.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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Андерсон Силва Ник Диас
Новости. Бокс/ММА
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