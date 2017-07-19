А. Силва: Ник Диас, давай покажем, как проводить лучшие бои

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва призвал Ника Диаса провести с ним матч-реванш.

«Я верю, что это был один из лучших боёв в истории нашего спорта. Со всем уважением, Ник, давай покажем, как это делается. Буду ждать твоего ответа с максимальным уважением к семье Диас», — приводит слова Силвы MMA Fighting.

В январе 2015 года Силва победил Диаса единогласным решением судей по итогам пятираундового боя. Позднее результат поединка был отменён, так как оба бойца провалили тесты на употребление запрещённых веществ.