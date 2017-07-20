Де ла Хойя — Мейвезеру: зрители хотят видеть драму, а не беготню по рингу

Оскар де ла Хойя уверен в том, что, несмотря на все заявления Флойда Мейвезера-младшего, обещающего настоящую битву в бою с Конором Макгрегором, американец проведёт предстоящий бой в присущей ему защитной манере. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Одной из причин критики в адрес Мейвезера было то, что он превратил бокс в бизнес, просто в спектакль. Перед боем есть весь этот треш-токинг, но как только начнётся сам поединок, будет скучно. И это ошибка. Так не должно быть.



Люди не хотят видеть, как бойцы бегают по рингу, стараясь выиграть решением судей по итогам 12 раундов. Люди отдают свои заработанные нелёгким трудом деньги, чтобы их развлекали, и не танцами вокруг соперника. Они платят за то, что Головкин называет «большое драматическое шоу»», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.