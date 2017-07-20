Хорн: я не скрываю, что хочу боя с Мейвезером и объединения титулов

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO Джефф Хорн в очередной раз заявил о желании сразиться с Флойдом Мейвезером-младшим. Также австралиец поделился своими ожиданиями от боя Мейевезера с Конором Макгрегором.



2 июля Хорн отнял титул WBO у Мэнни Пакьяо, одержав спорную победу по очкам. После боя филиппинец заявил о желании провести реванш с Хорном.



«Очевидно, что мы смотрим на возможность проведения матча-реванща с Пакьяо, но если его не будет, я не скрываю, что хотел бы боя с Флойдом Мейвезером. Если он захочет провести достойный боксёрский бой. Ещё одной моей целью является объединение титулов.



Я не думаю, что у Конора Макгрегора много шансов на победу в бою с Флойдом. Очевидно, что у него есть шанс нокаутёра. Если правильно попасть, Мейвезер может упасть. Но я очень сомневаюсь в том, что он вообще попадёт по Флойду», — цитирует Хорна BoxingScene.