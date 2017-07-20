Альварес: мы с Головкиным уважаем друг друга, так как мы боксёры

Мексиканский боксёр Сауль Альварес заявил, что они с чемпионом WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным не оскорбляют друг друга перед боем, так как в боксе должно быть уважение. Этим Альварес обозначил разницу между своим поединком и боем Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера-младшего.

«Люди видят, что это бой другого качества. У нас оба соперника профессионалы. Люди видят, где бойцы чтобы драться и серьёзно относятся к спорту, а где они только для шоу. Мы с Головкиным профессионалы и уважаем друг друга. Это и есть бокс», — приводит слова Альвареса Los Angeles Times.