Манува: Кормье просто жирный борец, я его не уважаю

Боец полутяжёлого дивизиона UFC Джими Манува ответил чемпиону организации Даниэлю Кормье. Ранее Кормье заявил, что у Манувы нет шансов в бою с ним.

«К чёрту Даниэля Кормье. Он жирный борец, и я не обращаю внимания на его слова. Все говорят, что он приятный парень, но мне он не нравится. Он кажется мне задирой, а я не люблю задир.

У него есть пояс, он отличный боец и всё такое. Я уважаю его за это, но, как человек, он мне не нравится. Не нравится его отношение к другим бойцам. Он смотрит на людей свысока. Я не уважаю его и не думаю, что со мной он продержится два раунда", — приводит слова Манувы MMA Fighting.