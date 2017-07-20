UFC: Леснар не возвращался в программу допинг-тестов

UFC опровергла информацию о том, что бывший чемпион тяжёлого дивизиона Брок Леснар вернулся в пул атлетов, проходящих проверки на допинг. Ранее сообщалось, что Леснар вновь проходит тесты USADA и сможет вернуться в октагон. Однако по сообщению организации, такого запроса от бойца не поступало.

В феврале Леснар объявил о завершении карьеры и вышел из программы допинг-тестов. В связи с этим заморозился срок его дисквалификации. В случае возвращения ветерану надо будет отбыть его до конца.

«Если он вернётся в программу, ему надо будет отбыть дисквалификацию прежде, чем соревноваться», — цитирует вице-президента UFC Джеффа Новицки MMA Fighting.