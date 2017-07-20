Экс-чемпион мира Мартин нацелен на реванш с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Чарльз Мартин намерен получить реванш с Энтони Джошуа. Об этом заявил менеджер американца Майк Борао.

«Я всё ещё уверен, что, когда Чарльз в лучшей форме, он способен побить любого соперника. И сейчас он хочет это доказать больше, чем когда-либо. Он не ищет боёв ради денег, он делает это, чтобы вернуться на 100%. Следующий его поединок состоится с кем-то из топ-15 рейтинга.

У него сильная мотивация, он понимает, что для реванша с Джошуа ему нужен пояс. Это всё, что его заботит, — завоевание очередного титула, так что потом он может получить бой с Джошуа", — приводит слова Борао BoxingScene.

Чарльз Мартин потерял титул чемпиона мира как раз в бою с Джошуа, уступив ему нокаутом в апреле 2016 года. В этом году он успел провести два поединка, одержав убедительные победы над Байроном Полли и Майклом Марроне.