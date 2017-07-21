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Менеджер Ортиса: Уайлдер не боится боя с Луисом, а Джошуа — девчонка

21 июля 2017, пятница. 00:40. Бокс/ММА

Джэй Хименес, менеджер кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса, прокомментировал информацию о возможном поединке своего клиента с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Ортис очень взволнован таким шансом. Он действительно хочет боя с Уайлдером. Он знает, что это опасный бой, потому что у Деонтея есть свой стиль. Луис уверен, что как соперник Джошуа гораздо проще. Уайлдер же с его дикими ударами непредсказуем.

Мы верим, что Уайлдер не боится и хочет боя. Он не такой, как Джошуа, который никогда не упоминал об Ортисе. Джошуа — девчонка, мы вообще сомневаемся, что он хочет боя с нами», — приводит слова Хименеса BoxingScene.

Уайлдер в ноябре может провести бой с Ортисом
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Деонтей Уайлдер
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