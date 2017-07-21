Фёдор Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединке

Президент Bellator Скотт Кокер сказал о том, что известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко уже приступил к переговорам с руководством промоушена о своём следующем поединке.



«Мы уже начали переговоры. Определённые детали (по следующему бою) должны появиться в ближайшие 45 дней», — приводит слова Емельяненко ТАСС.



В конце июня Емельяненко дебютировал в Bellattor поединком с Мэттом Митрионом, от которого потерпел досрочное поражение. После этого поражения россиянин получил 30-дневное медицинское освобождение от проведения боёв.