Нурмагомедов подтвердил, что ему предлагали сразиться с Макгрегором в декабре

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что руководство UFC предлагало ему бой с Конором Макгрегором в декабре текущего года. Однако россиянин пока нацелен на проведение поединка с Тони Фергюсоном осенью.



«Переговоры с Тони Фергюсоном ведутся о бое на конец осени, всё идёт успешно. Они хотят, чтобы я подождал Конора Макгрегора на декабрь. Но у меня пока в планах только бой с Фергюсоном», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.



Ранее Конор Макгрегор сказал, что желает сразиться с Нурмагомедовым в России, также сообщалось, что такой бой возможен в декабре.