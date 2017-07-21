Шлеменко: получение в соперники Мусаси не стало для меня сюрпризом

Российский боец Александр Шлеменко рассказал, что для него не стало сюрпризом то, что его следующим соперником будет Гегард Мусаси, недавно подписавший контракт с Bellator. Встреча этих бойцов состоится 20 октября.



«Вот ровно с того момента, как Мусаси подписал контракт с Bellator, вернее, с того момента, как только пошёл слух о том, что он подпишет контракт, я понял, что это мой следующий соперник… Поэтому какой-то большой неожиданности не было. Была неожиданность только в том, что Мусаси подписался в Bellator, что он предпочёл выступать в Bellator вместо UFC.



Я знаю, что Мусаси хороший соперник, с большим опытом. Он тоже в своей жизни выступал очень много, как и я, через многое прошёл. Могу сказать точно, что лёгкой прогулкой для меня этот бой не будет», — рассказал Шлеменко в видеоинтервью, опубликованном клубом «Новый поток».

Видео доступно на канале «Нового потока» в Youtube.