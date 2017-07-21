Нельсон: исход боя Мейвезер — Макгрегор вовсе не предрешён

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон не считает предрешённым исход боя между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Давайте не будем забывать, что Флойду Мейвезеру 40 лет и он был неактивен на протяжении некоторого времени. Я знаю, что он топ-боксёр, и мы думаем, что у этого парня нет шансов проиграть. Но Конор очень быстрый, он обладает мощным ударом с обеих рук. Интересно увидеть, как возраст повлиял на Флойда, не стоит забывать, что он будет драться против 29-летнего, который быстр и может крепко ударить. Так что это не схватка, итог которой не предрешён», — цитирует Нельсона BoxingScene.