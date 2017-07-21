Алоян оказался тяжелее Солано перед боем за титул WBC Silver

В Москве состоялась официальная церемония взвешивания перед запланированным на 22 июля на Красной площади турниром, главным событием которого станет поединок между Мишей Алояном и Марвином Солано за титул WBC Silver в легчайшем весе (категория до 53,53 килограмма). Под Алояном весы указали на отметку 52,2 кг, тогда как его соперник показал вес в 51,4 кг.



Ещё одним центральным поединком турнира будет противостояние россиянина Фёдора Чудинова и аргентинца Хонатана Жеронимо Барбадильо, выступающих во втором среднем весе. Перед боем Чудинов показал вес 76,1 кг, тогда как его соперник оказался на 2 кг легче (74,1 кг).