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Алоян оказался тяжелее Солано перед боем за титул WBC Silver

21 июля 2017, пятница. 14:22. Бокс/ММА

В Москве состоялась официальная церемония взвешивания перед запланированным на 22 июля на Красной площади турниром, главным событием которого станет поединок между Мишей Алояном и Марвином Солано за титул WBC Silver в легчайшем весе (категория до 53,53 килограмма). Под Алояном весы указали на отметку 52,2 кг, тогда как его соперник показал вес в 51,4 кг.

Ещё одним центральным поединком турнира будет противостояние россиянина Фёдора Чудинова и аргентинца Хонатана Жеронимо Барбадильо, выступающих во втором среднем весе. Перед боем Чудинов показал вес 76,1 кг, тогда как его соперник оказался на 2 кг легче (74,1 кг).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Миша Алоян Фёдор Чудинов
Новости. Бокс/ММА
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