Паркер: я знаю, что могу победить кого угодно

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер заявил о готовности к поединкам за объединение титулов. 23 сентября новозеландцу предстоит провести защиту титула в Манчестере в бою с британцем Хьюи Фьюри.



«Это мой шанс продемонстрировать в Великобритании, на что я способен. Как и любой другой супертяж, я хочу объединить титулы. Это является моей целью. Это придаёт мне мотивации тренироваться с большим упорством и концентрацией. Просто потому, что завоевать один титул недостаточно.



Я возвращаюсь, чтобы побеждать кого-угодно. Я никого не боюсь и буду драться с кем угодно. Сейчас я сфокусирован на поединке с Хьюи, после этого боя мы оценим возможности организации боёв с другими топ-тяжеловесами», — цитирует Паркера BoxingScene.