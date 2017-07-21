Берчельт: я способен победить Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе Мигель Берчельт настроен провести поединок с обладателем пояса по версии WBO Василием Ломаченко. Мексиканец уверен, что ему по силам одолеть оппонента такого уровня.

«Я чувствую, что лучший в этом дивизионе. Чувствую, что я — чемпион. Я с радостью проведу бой с Ломаченко, предан идее проводить поединки с лучшими. Он отличный боксёр. Чемпион с большой историей на Олимпиаде. Я не приуменьшаю его способностей, но так или иначе у него есть поражение, которое он потерпел от мексиканца.

Если мы с ним организуем бой, то я определённо буду способен одержать над ним победу", — приводит слова Берчельта BoxingScene.