Брук: задумывался об уходе из бокса

Экс-чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук заявил, что после поражения от Эррола Спенса думал о завершении карьеры.

«Когда после боя со Спенсом у меня обнаружился перелом глазницы, мои родители говорили со мной о завершении карьеры. Я думал о своих выступлениях и о том, как всё начиналось в 2004 году, всё прошло перед моими глазами словно молния. Я спрашивал себя о том, куда ушло это время.

Я задумывался о завершении карьеры, особенно учитывая мой последний тренировочный лагерь — он был не самый лучший и во время него я три раза заболел. Сейчас я очистил голову от разных мыслей и думаю, что, когда вернусь, то кое-что изменю. Возможно, изменения будут большие. Я не знаю, что произойдёт, но буду делать то, что считаю нужным. Я подумаю о многих вещах", — приводит слова Брука BoxingScene.

В последних двух боях Келл Брук потерпел поражение. После первого из них, в котором он уступил Геннадию Головкину, у британца был обнаружен перелом левой глазницы. После поражения от Спенса у боксёра диагностировали перелом правой глазницы. В обоих случаях Бруку потребовалась операция.