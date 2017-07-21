Взвешивание UFC on Fox 25: Уайдман тяжелее Гастелума

23 июля в Нью-Йорке на арене Nassau Coliseum состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on Fox 25. Главным его событием станет поединок в среднем весе между Крисом Уайдманом и Келвином Гастелумом. В преддверии поединка состоялась официальная церемония взвешивания.

По результатам процедуры Крис Уайдман оказался немного тяжелее оппонента, показав на весах 84,368 кг, в то время как Гастелум потянул на 84,186 кг.

UFC on Fox 25. Взвешивание

Крис Уайдман (186 фунтов) — Келвин Гастелум (185,6 фунта)

Деннис Бермудес (145,4) — Даррен Элкинс (145,6)

Гьян Вилланте (205,8) — Патрик Камминс (205,4)

Томас Алмейда (135,2) — Джимми Ривера (135,8)

Лаймен Гуд (170,4) — Элизеу дус Сантус (170,4)

Эрик Андерс (185,4) — Рафаэль Наталь (185,2)

Райан Лафлер (170,8) — Алекс Оливейра (170,6)

Дамьен Грабовски (261,4) — Чейз Шерман (250,8)

Кайл Бохняк (145,2) — Джереми Кеннеди (144,8)

Брайан Келлер (135) — Марлон Вера (135,6)

Джуниор Альбини (264,6) — Тимоти Джонсон (264,2)

Шейн Бургос (145,2) — Годофредо Кастро (145)

Фрэнки Перес (155,6) — Крис Уэйд (155,6).