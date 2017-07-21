Беллью: даже если я нокаутирую Уорда, это не сравнится с завоеванием титула

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью назвал самый важный момент в карьере, заявив, что им стал поединок с Илунгой Макабу на «Гудисон Парк», в котором он завоевал титул чемпиона мира.

«Ничто не сравнится с тем успехом. Даже если я сражусь с Уордом и нокаутирую его за первые 20 секунд боя, это всё равно и близко не сравнится с тем вечером на „Гудисон Парк“. Я достиг Эвереста и воплотил свою мечту в жизнь.

Хочу ли я большего? Мысль о том, что я могу стать чемпионом в супертяжёлом весе не даёт мне покоя. Так что я всё ещё хожу в зал и тяжело тренируюсь", — приводит слова Беллью World Boxing News.