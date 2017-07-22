Малиньяджи после спарринга с Макгрегором: хорошая мощь, он не подделка

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи приступил к спарринг-сессиям с чемпионом UFC Конором Макгрегором, которому помогает готовиться к поединку с Флойдом Мейвезером. После первой совместной работы Малиньяджи поделился впечатлениями от боксёрских навыков ирландца.

«Восемь раундов хорошей работы. Я не могу раскрывать слишком много, но он определённо не подделка. У него есть идеи о том, что он хочет сделать и как это сделать.У него не совсем обычный боксёрский стиль, но он способный и у него есть хорошая мощь.

Вопрос в том, будет ли это эффективно, но как бы то ни было, он определённо не подделка", — приводит слова Малиньяджи BoxingScene.

Поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором состоится 26 августа. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию боя.